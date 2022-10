Galdino descarta coordenação da campanha de João no 2º turno: “O governo tem pessoas que cumpriram bem esse papel”

By

Galdino descarta coordenação da campanha de João no 2º turno: “O governo...

Campeão de votos na disputa pela Assembleia Legislativa da Paraíba, o deputado estadual Adriano Galdino, do Republicanos, descartou a possibilidade de coordenar a campanha do governador João Azevêdo (PSB) neste segundo turno do pleito.

Galdino disse que sequer espera ser convidado para a missão tendo em vista que já há pessoas dentro da gestão que cumpriram bem o papel no primeiro turno, dando a João uma vantagem de mais de 300 mil votos em relação ao segundo colocado.

“Não (pretendo coordenar), eu acho que o governo tem grandes articuladores, tem pessoas que realmente estavam nessa coordenação no primeiro turno, fizeram um bom trabalho, eu acho que esse trabalho de coordenação não tenha necessidade da minha presença de forma mais efetiva. O governo tem pessoas que cumpriram bem esse papel no primeiro turno e é natural que esse governo queira continuar com essas pessoas, então da minha parte está muito tranquilo, sem essa pretensão”, destacou.

Fonte: Blog do Ninja