By

Simone Tebet declara apoio a Lula no segundo turno

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) anunciou nesta 4ª feira (5) seu apoio à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no 2º turno contra o presidente Jair Bolsonaro (PL). Tebet e Lula reuniram-se antes da emedebista anunciar oficialmente seu posicionamento.

No 1º turno das eleições gerais, realizado no domingo (2), Tebet ficou em 3º lugar entre os 11 candidatos à Presidência da República, com 4,16% dos votos válidos.

A posição de Tebet não reflete o alinhamento do MDB como um todo. A sigla liberou seus diretórios estaduais a apoiar quem preferir no 2º turno das eleições presidenciais.

Redação com Agências