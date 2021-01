Músico da banda Tuareg’s morre após ser atingido por carro de luxo na capital

m grave acidente com vítima fatal foi registrado na tarde deste domingo (24) no bairro de Manaíra em João Pessoa, de acordo com informações, um homem estava fugindo de uma perseguido policial em um veículo BMW de luxo, quando colidiu com um veículo modelo Corsa Classic.

O motorista que estava no Classic conhecido por Dainha, morreu na hora, ele era músico da banda Tuareg’s e no momento do acidente o veículo ficou totalmente destruído.

O homem que estava no carro de luxo foi preso por policiais que atuava na Companhia Especializada de Apoio ao Turista, e foi identificado por Antônio Carlos Gomes de Oliveira, de 35 anos, ele foi submetido ao teste do bafômetro e encaminhado para a delegacia.

Motoristas de aplicativo, solidário a causa protestaram na frente da delegacia pedindo por justiça, o acusado tinha passagem pela polícia acusado de clonar cartão de crédito no Acre em 2016, Antônio Carlos ficará a disposição da justiça e deve aguardar a audiência de custódia.

Fonte: Portal Vale Notícias