Na PB: Adolescente procura a polícia e diz que foi dopada e estuprada após festa

Adolescente de 16 anos. Ela teria sido dopada e violentada após sair de uma festa em uma granja localizada entre as cidades de Lagoa Seca e São Sebastião de Lagoa de Roça, no Agreste da Paraíba.

De acordo com o que foi informado à polícia, o crime teria ocorrido na madrugada do domingo (11) quando a jovem saiu da festa com um homem, que ainda não foi identificado. Momentos depois, a adolescente compareceu à delegacia e disse ter sido dopada e estuprada, mas não lembrava por quem.

A Polícia Civil investiga se o abuso poderia ter sido praticado por mais de uma pessoa.

A vítima foi submetida a exame de corpo delito e suas roupas e pertences, que tinham manchas de sangue, foram encaminhadas para perícia no Núcleo de Medicina e Odontologia Legal (Numol).

Fonte: PB Agora