Nova pesquisa divulgada para presidente. Veja os números

Pesquisa Genial/Quaest sobre a sucessão presidencial, divulgada nesta quarta-feira, traz o ex-presidente Lula (PT) à frente, com 45% das intenções de voto no primeiro turno, seguido pelo presidente Bolsonaro (PL) com 33%.

Números do 1º turno

Intenção de voto estimulada

• Lula (PT) — 45%

• Bolsonaro (PL) — 33%

• Ciro Gomes (PDT) — 6%

• Simone Tebet (MDB) — 3%

• Felipe d’Avila (Novo) — 0

• José Maria Eymael (DC) — 0

• Leonardo Péricles (UP) — 0

• Sofia Manzano (PCB) — 0

• Soraya Thronicke (União Brasil) — 0

• Vera Lúcia (PSTU) — 0

• Indecisos – 6%

• Branco/Nulo/Não vai votar – 6%

Segundo turno

Intenção de voto estimulada

• Lula (PT) — 51%

• Bolsonaro (PL) — 38%

• Indecisos – 4%

• Branco/Nulo/Não vai votar – 7%

Duas mil pessoas foram entrevistadas face a face entre os dias 11 e 14 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

O levantamento tem 95% de confiança. Ou seja, se 100 pesquisas fossem realizadas, ao menos 95 apresentariam os mesmos resultados dentro desta margem.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-01167/2022.

*com informações do canal cnnbrasil