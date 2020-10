O Sine iniciou a semana com 72 oportunidades de emprego, e termina oferecendo 24 vagas

By

O Sine iniciou a semana com 72 oportunidades de emprego, e termina...

As vagas são para: Auxiliar de Lavanderia (para pessoa com deficiência, Ensino Médio e experiência comprovada); Barman (Ensino Médio e experiência de seis meses); Churrasqueiro (escolaridade não exigida e experiência comprovada em Carteira);

Churrasqueiro (Ensino Médio Completo e experiência); Cozinheiro Geral (Ensino Fundamental e experiência de seis meses); uma vaga para Cumim (Ensino Médio e experiência comprovada em Carteira); Costureira de Máquinas Industriais (Ensino Fundamental completo e experiências de 6 meses comprovado em Carteira);

Uma vaga para Instalador de sistema de alarme (escolaridade não exigida, experiência comprovada na Carteira ou na área e CNH A); Mecânico de Automóvel (escolaridade não exigida e experiência comprovada na Carteira); Mecânico de Manutenção de Máquina Industrial ( Ensino Fundamental completo e experiência de seis meses comprovado em Carteira e ter CNH); Montador de Móveis de MDF e inox (Ensino Médio e experiência na Carteira);

Duas vagas para Motorista Rodotrem (Ensino Médio, experiência comprovada na Carteira, CNH E, disponibilidade para dormir e viajar entregando pneus no Rio de Janeiro, São Paulo e Região Nordeste); Motorista de Caminhão (Ensino Fundamental, experiência comprovada em Carteira, ter disponibilidade para dormir e viajar; ter CNH C e experiência com notas fiscais e entrega);

Office-boy (Ensino Médio Completo e experiência de seis meses na Carteira, é necessário ter CNH C, ter moto e ser proativo); Saladeiro (Ensino Médio e experiência de seis meses em Carteira); Soldador (Ensino Médio e experiência na Carteira); Representante Comercial (Ensino Fundamental, experiência em Carteira, o interessado deve ter CNH e disponibilizar veículo).

Os interessados devem comparecer ao Sine Municipal, localizado no prédio do Museu Vivo da Ciência, com documentos pessoais e currículo atualizado. O atendimento ao público é de segunda a sexta, das 8h ao meio dia.

Fonte: Codecom