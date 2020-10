Prefeitura promove uma série de eventos para comemorar os 156 anos de Campina Grande

Seguindo todos os protocolos estabelecidos pelas autoridades de saúde, como o uso de máscara, a manutenção do distanciamento social, para o enfrentamento da pandemia do coronavírus, a Prefeitura Municipal elaborou um cronograma de eventos para as comemorações dos 156 anos de emancipação política de Campina Grande – Rainha da Borborema, que transcorre neste dia 11 de outubro.

Os eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura (Secult), foram iniciados na quarta-feira (7), na Praça da Bandeira e se estenderão até o final de outubro.

Na quarta-feira, às 17h, a Praça da Bandeira se transformou em palco para o Grupo de Tradições Populares Acauã da Serra, que apresentou um espetáculo de dança em exaltação à história de luta do povo campinense.

No dia 8 outubro, às 17h, também na Praça da Bandeira, a Orquestra Filarmônica Epitácio Pessoa apresentou um flash mob, com uma intervenção artística, com um repertório que resgatou o melhor da música popular.

Encerrando os eventos promovidos na Praça da Bandeira, nesta sexta-feira, (9) a partir das 17h, o Grupo Tropeiros da Borborema levará um espetáculo de dança popular e transformará a região central da cidade em um espaço de arte e cultura.

A Secretaria realiza ainda, a partir desta sexta-feira, duas exposições que contam parte da história e desenvolvimento industrial de Campina Grande. A exposição, inicialmente prevista para acontecer no terminal de Integração, foi transferida para a galeria localizada no hall da Secretaria de Cultura, e se estenderá por todo o mês de outubro, de terça à sexta, das 8h às 13h, em comemoração aos 156 anos de emancipação política do município.

Exposição Virtual

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, está promovendo a exposição virtual Viva Campina!, celebrando o aniversário de 156 anos da cidade.

A exposição estava aberta a fotógrafos profissionais e amadores. Os interessados em participar tinham que publicar nos perfis, nas redes sociais, uma fotografia de sua autoria de Campina Grande, em modo público, e na legenda usaram a hashtag #VivaCampina. De acordo com informações da Secretaria, 80 campinenses participam da exposição.

Para Rosália Lucas, secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, essa é uma homenagem muito especial à cidade. Além da comemoração do aniversário de Campina Grande, a exposição vai realçar as belezas da cidade através do olhar do próprio campinense.

Pedalada Rosa

A III Pedalada Rosa, que alertará sobre a importância da prevenção do Câncer de Mama, faz parte das comemorações do aniversário de 156 anos da Rainha da Borborema e acontecerá neste domingo (11), com um percurso de aproximadamente 20 km

O passeio também faz parte das comemorações do aniversário de 156 anos da cidade e terá aproximadamente 20 km de percurso. A concentração será às 7h, com um alongamento organizado pela equipe do Mexe Campina. O ponto de partida da pedalada será no largo da Estação Velha, às 8h, seguindo depois para as principais ruas e avenidas de Campina Grande e depois retornando à Estação Velha, onde haverá a confraternização entre os participantes, com uma mesa de frutas.

A promoção é da ONG MOPE – Mobilizar Para Educar, e do bloco Imprensados, contando também com a adesão de vários outros parceiros imbuídos numa causa tão importante e que tem um marco mundial e nacional.

As ações da Pedalada Rosa também recebem apoio e adesão da STTP, com as equipes de agentes de trânsito da Ciclomob; Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer (Sejel) por meio do Programa Mexe Campina; da CPTran; do Corpo de Bombeiros e do 2º E 10º BPM.

Feriado

No feriado de 12 de outubro, data em que se comemora o dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, as repartições públicas fecham, funcionando apenas os serviços essenciais de saúde e limpeza pública.

Os bancos estarão fechados, no entanto, o comércio pode funcionar, o Partage vai ser aberto no horário normal, o ‘Luiza Motta’ funcionará das 10h às 18h. A frota de ônibus será reduzida a 30%. No que diz respeito ao pagamento das contas vencidas no final de semana poderá ser feito na terça-feira (13), sem a cobrança de multas ou juros.

Fonte: Codecom