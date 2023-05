Operação Patógeno: oito paraibanos são investigados por fraudes na declaração do imposto de renda

By

Operação Patógeno: oito paraibanos são investigados por fraudes na declaração do imposto...

Oito paraibanos estão sendo investigados dentro da Operação Patógeno, deflagrada nesta quinta-feira (4) pela Receita Federal para apurar fraudes na declaração do imposto de renda envolvendo a contratação de serviços de saúde.

A operação é em âmbito nacional e envolve a investigação de 35.230 declarantes, que declararam entre 2018 e 2022, aproximadamente R$ 350 milhões em despesas de saúde fictícias para 472 profissionais liberais.

Conforme apurado pelo ClickPB, as falsas informações lançadas no imposto de renda serviram para reduzir o valor que o contribuinte deveria pagar à Receita.

“Embora os profissionais tenham informado os recebimentos em suas próprias declarações, a comparação com outros dados fiscais, patrimoniais e financeiros levou a Receita a suspeitar que os pagamentos eram fictícios”, informou a Receita Federal.

Para exemplificar a fraude, a Receita Federal informou que sobre o caso de um fisioterapeuta, com atuação no Mato Grosso.

Ele informou no imposto de renda de 2021 ter recebido R$ 4,4 milhões referentes a serviços prestados para clientes de sete estados diferentes. No entanto, para receber essa quantia, ele teria que trabalhar todos os dias do ano, 24 horas por dia, e cobrar uma média de R$ 502 por hora trabalhada.

O ClickPB apurou que os investigados vão receber uma intimação da Receita Federal para que comprovem o pagamento e a prestação dos serviços. A comprovação pode ser feita por autorregularização, com declaração de imposto de renda retificadora.

Se isso não for feito, os investigados estão sujeitos a pagamento do imposto, com acréscimo de multa e juros, e sanções penais e administrativas.