Suspeito de planejar morte de prefeito de Piancó é encaminhado para presídio em Patos

O suspeito de planejar a morte do prefeito de Piancó, no Sertão da Paraíba, Daniel Galdino (PP), e mãe dele, a ex-prefeita Flávia Galdino, foi encaminhado para o Presídio Romero Nóbrega, em Patos, após passar por audiência de custódia na tarde desta sexta-feira (21).

A Polícia Civil não divulgou o nome do suspeito. No entanto, o delegado Cristiano Jacques confirmou que o principal suspeito é pai da ex-vereadora Priscila Zomim, que teve o mandato cassado em 2022 pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), em uma ação que identificou fraude à cota de gênero. O processo foi movido pelo grupo de Daniel Galdino.

Conforme o delegado Paulo Enio, um outro homem que foi preso durante a Operação Ponto Final, realizada nesta quinta-feira (20), também foi encaminhado para o presídio, sendo este investigado por participação no assassinato de Geraldo Erima Leite, que aconteceu em 2020, crime que teria sido encabeçado pelo mesmo suspeito de planejar a morte do prefeito de Piancó.

Durante a operação seis pessoas foram presas. No entanto, segundo Paulo Enio, quatro foram liberadas após pagar fiança e confirmar residência fixa. Elas tinham sido flagradas com armas durante a ação e vão responder em liberdade pelo crime de posse ilegal.

A Operação Ponto Final

As prisões aconteceram durante a Operação Ponto Final, das polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, e Ministério Público da Paraíba.

De acordo com informações na Polícia Civil, mais de 100 policiais estiveram na operação e se dividiram no cumprimento dos mandados judiciais expedidos pela 1ª Vara da Comarca de Piancó. A ação precisou ser adiantada para evitar o assassinato do prefeito e da ex-prefeita.

Fonte: Repercute PB