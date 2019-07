Parque do Povo superlotado no show do cantor Gustavo Lima

Não teve fila, engarrafamento, nem chuva. Sextou e Gusttavo Lima estava na programação d’O Maior São João do Mundo, logo, deu PP. E, diga-se de passagem, PP lotado. O embaixador, Gusttavo Lima, realizou, nesta sexta-feira, mais um show pra ficar na história da edição 2019 do evento, com direito a Parque do Povo tomado de ponta a ponta por uma verdadeira multidão.

Por volta das 20h, já eram grandes as filas nos portões de acesso ao Quartel General do Forró. No entanto, fila é para os fracos. Fã de Gusttavo Lima, de verdade, chega para o show ainda à tarde e, por volta das 16h, já tinha gente começando a chegar.

A estudante Fernanda Barreto, do bairro de Bodocongó, chegou às 18h, na intenção de conseguir um lugarzinho perto do palco. Mas, teve gente que foi mais rápida e o máximo que Fernanda conseguiu foi ficar a cerca de 100 metros das grades que separavam o palco da plateia. Sorte tiveram as oito fãs que, no meio do show, foram chamadas pelo artista para tirar foto com ele, em cima do palco.

Por falar em show, o de Gusttavo Lima começou por volta das 23h30. Os locutores mal anunciaram seu nome e os gritos da multidão ecoaram, tomando todo o Parque do Povo. E foi assim, durante as duas horas de show, em que o embaixador cantou acompanhado pelo público.

Um espetáculo que, segundo ele, faz valer todo o esforço e sacrifício de viver praticamente dentro de um avião, longe da família, sem poder desfrutar de alguns momentos importantes, como o aniversário do primogênito, Gabriel, comemorado justamente nesta sexta, 28.

No palco, Gusttavo aproveitou para mandar um recado para o filho e deixar outro para o público. “Vivam hoje. Amem hoje”, disse, lembrando ainda as mortes dos amigos Cristiano Araujo, em 2015; e Gabriel Diniz, há um mês.

Entre um bate papo e outro, com a multidão, Gusttavo cantou os maiores sucessos de sua carreira e clássicos da música sertaneja, dos repertórios de Chitãozinho & Xororó; e Leandro & Leonardo. Também cantou Mudar pra Quê? d’Os Nonatos. E, claro, não poderia faltar os hits Zé da Recaída e Cem Mil, gravados por ele e que estão no topo das paradas de sucesso.

Aliás, Gusttavo é um dos poucos artistas brasileiros, na atualidade, que ostentam a marca de ter 30 músicas em primeiro lugar na Billboard (principal publicação americana, voltada para o mercado musical), em apenas três anos. E vale ressaltar que ele tem apenas dez anos de carreira.

Para ele, uma responsabilidade muito grande. “Fazer sucesso é fácil. Difícil é manter”, reconheceu. Além de Gusttavo Lima, se apresentaram ainda, nesta noite de sexta-feira e início da madrugada de sábado, a banda Forró da Resenha, o cantor Fabrício Rodrigues e a dupla Lucca & Wilker.

O pernambucano Alceu Valença será a principal atração desta noite de sábado, Dia de São Pedro, no Parque do Povo. Se apresentam, também, Felipe Warley, Gitana Pimentel e Stella Alves.

Fonte: Paraíba Online