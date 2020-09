Partidos têm até esta quarta-feira (16) para definir candidatos

Esta quarta-feira (16) é o último dia do prazo para realização das convenções partidárias voltadas às Eleições Municipais de 2020. Isso significa que os partidos precisam definir até hoje quais serão seus candidatos. Hoje também é o último dia para que sejam definidas as coligações entre partidos e para que sejam constituídas as direções regionais. As agremiações precisam informar à Justiça Eleitoral quem são os integrantes.

Inicialmente as convenções aconteceriam entre 20 de julho e 5 de agosto, mas foram adiadas por conta da pandemia.

Para evitar uma maior propagação do novo coronavírus, as convenções partidárias estão sendo realizadas pela internet ou em modelos híbridos, tanto pela internet como presencialmente.

Fonte: Brasil 61