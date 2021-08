PF busca 15 envolvidos no tráfico de drogas em Campina Grande e São Bento, nesta terça-feira

A Polícia Federal deflagrou uma operação na Paraíba busca cúmplices de um homem investigado por tráfico de drogas no estado, nesta terça-feira (17). Além dos municípios de Campina Grande e São Bento, no Agreste e Sertão paraibanos, respectivamente, ordens de prisão e busca e apreensão também ocorrem em cidades de de Pernambuco e Goiás.

A segunda parte da Operação Menoridade tem como objetivo desarticular a organização criminosa relacionada a um dos presos que fugiram do Presídio PB1 em 2019. Ele foi capturado em junho deste ano na primeira fase das investigações e está detido no Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná.

Antes da prisão, o investigado vivia na região de Campinas, em São Paulo, utilizando nome falso, em uma casa em condomínio de luxo. Com as investigações, os policiais identificaram diversos comparsas do mesmo atuando na venda de drogas na região Nordeste, sendo o principal local a cidade de Campina Grande, com ramificação em Canhotinho e Caruaru, em Pernambuco.

Além de 19 medidas de busca e apreensão e 15 prisões, os investigadores também deram cumprimento ao bloqueio judicial de diversas contas bancárias usadas pelos membros da quadrilha para movimentar os valores do tráfico.

O nome da operação se relaciona com o apelido do investigado, conhecido como “de menor”, figura central na investigação da Polícia Federal.

Fonte: Ascom