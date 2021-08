UFCG, campus de Sumé, fará seleção para professor substituto na área de Letras

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) realizará de 1° a 8 de setembro as inscrições do Processo Seletivo Simplificado visando a contratação de um professor substituto de Letras (Língua Portuguesa) do Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido (CDSA), campus Sumé.

Exige-se Licenciatura Interdisciplinar em Educação do Campo (Habilitação em Linguagens e Códigos) ou Graduação em Letras (Habilitação em Língua Portuguesa). A carga horária é de 40 horas semanais.

As inscrições serão realizadas online através de peticionamento no site do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) -. É preciso fazer um cadastro prévio como usuário externo. A taxa de inscrição custa R$ 65.

Acesse aqui o aviso de edital.

Fonte: Ascom