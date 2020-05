PF prende homem envolvido em explosões de caixas eletrônicos na PB

By

A Polícia Federal cumpriu hoje um Mandado de Prisão Preventiva expedido pela 4ª Vara Federal em Campina Grande/PB em desfavor de um dos envolvidos no roubo com armas e explosivos dos caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal no Shopping PARTAGE, em Campina Grande/PB.

O fatoa aconteceu no dia de 17 de janeiro de 2018. A investigação foi nominada Operação AURORA DA CIÊNCIA em “homenagem” a diversas diligências anteriores desencadeadas nos anos de 2018 e 2019, visando amealhar provas para esclarecer esse crime.

O procedimento em que foi expedido o mandado de prisão foi o terceiro iniciado pela instituição para exaurir a apuração dos fatos. Outros dois criminosos já foram identificados e condenados pelo mesmo fato.

O alvo da prisão se encontra recolhido no Presídio Federal da cidade de Campo Grande/MS. Para cumprimento da ordem de prisão e realização de seu interrogatório, a Polícia Federal da Paraíba contou com o apoio da Superintendência de Polícia Federal em Mato Grosso do Sul.

