Redução de 34,23% no primeiro repasse do FPM de maio; prefeituras da Paraíba recebem R$ 86 milhões

Redução de 34,23% no primeiro repasse do FPM de maio; prefeituras da...

Uma redução de 34,23%, sem considerar os efeitos da inflação, foi conferida pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) com base nos dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Assim, o primeiro repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) do mês de maio – 86,3 milhões– entraram nas contas das prefeituras da Paraíba, nesta sexta-feira, 8. Para todos os municípios do país, foram R$ 3,4 bilhões.

O valor considera a retenção constitucional do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Em valores brutos, o montante foi de R$ 134 milhões nos cofres das cidades paraibanas e pouco mais de R$ 4,2 bilhões no país. No mesmo período de 2019, o fundo municipal registrou R$ 6,5 bilhões, sem considerar a parcela destinada à educação.

Paraíba

A Prefeitura de João Pessoa recebeu R$ 9,4 milhões líquido, enquanto Campina Grande percebeu R$ 2,5 milhões e Santa Rita, R$ 1,4 milhão. Já 135 prefeituras, de pequenos municípios, ficaram com pouco mais de R$ 235 mil líquido.

Entre elas, estão Alcantil, Aparecida, Boa Vista, Cabaceiras, Caldas Brandão, Cubati, Junco do Seridó, Marcação, Mataraca, Marizópolis, Nova Palmeira, Riachão, São Mamede, Serraria, Sobrado e Zabelê.

Fonte: Paraíba Todo Dia