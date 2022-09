Durante a semana acontecerão três sorteios da Mega-Sena: nesta terça, na quinta (15) e no sábado (17). As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet . O valor de uma aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.