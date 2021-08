Polícia prende em Pocinhos, um homem suspeito de estupro contra a neta de 8 anos

Policiais civis da 56ªDP (Comendador Soares), na Baixada Fluminense, e do Estado da Paraíba prenderam na terça-feira (17) um homem que tinha um mandado de prisão em aberto por estupro da neta de 8 anos de idade. O crime foi cometido na Baixada Fluminense e policiais localizaram o suspeito na cidade de Pocinhos, na Paraíba.

As investigações tiveram a ajuda de familiares, que denunciaram o caso. Após a denúncia do crime contra a menina, outros episódios de abuso, dessa vez contra o tio da criança, vieram à tona, inclusive com práticas de zoofilia.

Quando o registro do crime foi feito e as investigações começaram a avançar, o suspeito do crime fugiu do Rio de Janeiro. Ele será encaminhado à Justiça.

Fonte: Paraíba Debate/G1 RJ