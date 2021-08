Série B do Paraibano terá 12 equipes, mata-mata e decisão em jogo único, no Almeidão ou no Amigão

Vai ter Série B do Campeonato Paraibano. A decisão foi anunciada em reunião da Federação Paraibana de Futebol (FPF-PB), nessa terça-feira (17), durante realização do Conselho Arbitral para definir os detalhes da 2ª divisão do Campeonato Paraibano de 2021. Serão 12 participantes divididos em dois grupos regionais. A competição está prevista para começar no dia 30 de outubro e três clubes ‘subirão’ para a primeira divisão.

Outra mudança é que a final será feita em jogo único e só poderá acontecer no estádio Almeidão ou Amigão, independente dos finalistas.

Como vai funcionar:

Primeira fase

Os times vão se enfrentar apenas em jogos de ida. Os quatro melhores avançam e o último colocado de cada grupo será rebaixado para a 3ª divisão de 2022.

Segunda fase

Começa o mata-mata, em partidas de ida e volta, como o primeiro e o segundo colado de cada grupo enfrentando o terceiro e quarto do outro grupo.

Jogo 1: 1º do Grupo A x 4º do Grupo B

1º do Grupo A x 4º do Grupo B Jogo 2: 2º do Grupo A x 3º do Grupo B

2º do Grupo A x 3º do Grupo B Jogo 3: 2º do Grupo B x 3º do Grupo A

2º do Grupo B x 3º do Grupo A Jogo 4: 4º do Grupo A x 1º do Grupo B

Nas semifinais, os vencedores dos Jogos 1 e 3 se enfrentam, assim como os times vitoriosos dos Jogos 2 e 4, em partidas de ida e volta, com os mandos de campo definidos através de sorteio. Quem ganhar estará na final, em jogo único, ou no Almeidão ou no Amigão. E quem perder terá a chance de disputar a terceira e última vaga do acesso à 1ª divisão, também em jogo único, com o mando de campo definido através de sorteio.

Veja os grupos:

GRUPO A

Auto Esporte-PB

CSP

Confiança de Sapé

Desportiva Guarabira

Femar

Internacional-PB

GRUPO B

Desportiva Picuiense

Esporte de Patos

Queimadense

Sabugy

Serrano-PB

Sport Lagoa Seca

