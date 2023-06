Prefeita de Borborema gasta R$ 440 mil na festa de São João e valor é maior que o pago para merenda escolar

A prefeita do município de Borborema, Gilene Cândido (Cidadania), vai gastar um total de R$ 440 mil na festa do São João Vespertino. Considerando o tamanho da cidade, que tem apenas 5.311, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), o valor gasto com o cachê de artistas é alto e daria para garantir a compra de merenda escolar para as unidades educacionais do município.

Estão previstas a apresentação de oito atrações, sendo que a mais cara é Mara Pavanelly, que receberá um cachê de R$ 120 mil. O valor mais baixo será pago a Pegada do Coyote e Kelly Silva, R$ 30 mil para cada um.

também foi apurado que a prefeita gastou menos que isso para comprar gêneros alimentícios para manter a merenda escolar no município. De acordo com dados do Tribunal de Contas do Estado, foram pagos R$ 350.926,50 para aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinados à manutenção da merenda escolar e demais secretarias e programas da administração pública.

Veja a lista de atrações a se apresentarem no São João vespertino de Borborema.

Cascavel – 35.000,00

Mirella & Leno – 50.000,00

Kelly Silva – 30.000,00

Forró Real – 80.000,00

Pegada do Coyote – 30.000,00

Luciene Melo – 35.000,00

Cavalo de Pau – 60.000,00

Banda EH MARA – 120.000,00

Total das bandas: 440.000,00