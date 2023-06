Vídeo: Zanin fala de relação com Lula e manda indireta para Moro: “Julgarei com imparcialidade”

By

Vídeo: Zanin fala de relação com Lula e manda indireta para Moro:...

O advogado Cristiano Zanin afirmou, durante sabatina nesta quarta-feira (21) no Senado, que será subordinado, caso seja aprovado para compor o Supremo Tribunal Federal (STF), apenas a constituição federal.

Zanin respondeu a um questionamento do senador paraibano Veneziano Vital do Rêgo (MDB), relator de sua indicação ao STF, sobre a relação que possui com o presidente Lula (PT). O advogado defendeu o petista nos processos da operação Lava Jato.

“Um ministro só pode estar subordinado à Constituição. Uma vez aprovado irie cumprir a Constituição e irei julgar de forma imparcial. Observarei todos os impedimentos previstos em lei”, frisou.

Na primeira fileira de senadores que participam da sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado está o ex-juiz Sergio Moro (União Brasil), que condenou Lula em um processo julgado pelo Supremo Tribunal Federal como parcial.