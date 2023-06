Faleceu nesta quarta-feira (21), vítima de um AVC, o desportista Bernovaldo Uchôa, muito conhecido em Campina Grande.

Bernovaldo foi gerente do Sesc Açude Velho e também do Clube Campestre. O velório será na funerária A Viagem.

O local do sepultamento será as 16 horas no cemitério do Araxa.