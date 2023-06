Interpol prende 3 sócios de Antônio Neto Ais, da Braiscompany, na Argentina

A Interpol (polícia internacional) prendeu nesta sexta-feira (23), três sócios de de Antônio Neto Ais, dono da Braiscompany, envolvidos em supostos crimes contra o sistema financeiro praticados pela empresa gestora de criptoativos sediada em Campina Grande, na Paraíba.

A prisão de Vitor Hugo, Sabrina e Arthur ocorreu em Puerto Aguau, uma cidade da província de Misiones, na Argentina, localizada a 18 km da área das Cataratas do Iguaçu, no Brasil.

Os nomes do trio e de Antônio Ais estão incluídos em difusão vermelha da Interpol. A prisão ocorreu a partir de um trabalho de inteligência da PF de Foz do Iguaçu, que conseguiu localizá-los e com a difusão vermelha ativa, os prendeu. Eles serão ouvidos ainda hoje em uma delegacia.

Nos últimos 4 anos, segundo a PF, foram movimentados valores equivalentes a aproximadamente 1,5 bilhão de reais em criptoativos em contas vinculadas aos suspeitos. Os crimes investigados são os previstos nos arts. 7º e 16 da Lei nº 7492/86, art. 1º da Lei nº 9.613/98 e art. 27-E da Lei nº 6.385/76.

Investigação

No dia 16 de fevereiro, a Polícia Federal deflagrou a Operação HALVING, com o objetivo de combater crimes contra o sistema financeiro e contra o mercado de capitais em tese cometidos por sócios da Braiscompany, especializada em criptoativos. Foram bloqueados, na época, aproximadamente R$ 15.300.000,00 (quinze milhões e trezentos mil reais) em contas de pessoas investigadas junto à Exchanges, onde os investimentos com criptmoedas são realizados.

No dia 24 de fevereiro, A Justiça Federal determinou, a pedido dos investigadores, as prisões preventivas de Antônio Inácio Silva Neto e de Fabrícia Farias Campos, proprietários da empresa. Ao acolher um pedido do Ministério Público Federal (MPF), o juiz Vinícius Costa Vidor também determinou a inclusão do mandado em difusão vermelha da Interpol. Antônio e Fabrícia são considerados foragidos.