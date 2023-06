“Foi luta para sobreviver”, diz campinense resgatado em SC; outro paraibano continua desaparecido

O naufrágio ocorrido na madrugada desta sexta-feira (16), num barco pesqueiro nas águas da costa de Santa Catarina, deixando oito tripulantes em perigo, ainda repercute na mídia. Entre os sobreviventes resgatados até o momento, encontra-se o paraibano Luiz Carlos Messias da Silva, natural da cidade de Campina Grande, na Paraíba. Luiz Carlos foi encontrado junto com outros quatro tripulantes em um bote salva-vidas. O outro paraibano Alisson dos Santos, natural de Lucena, permanece desaparecido. Sua esposa, Carine Magalhães Bezerra de Lima, deu detalhes à imprensa sobre os momentos de angústia que tanto ela, quando os familiares estão vivendo.

Barco que naufragou

“Agora eu tô bem, estamos em um hotel e o pior passou. Eu e minha família estamos agora torcendo para que encontrem os companheiros que ainda estão desaparecidos”, disse Luizà imprensa. O resgate ocorreu quando a embarcação Thor Frigg, com militares a bordo, avistou o grupo de sobreviventes, que estava cerca de 140 km da costa. O sexto sobrevivente foi resgatado na tarde de domingo (18). Outros dois homens continuam desaparecidos, inclusive outro paraibano, chamado Alisson dos Santos, e as buscas, agora no terceiro dia, estão concentradas na Costa de Santa Catarina, local onde ocorreu o último contato com a embarcação, de acordo com informações da Marinha.

Os cinco tripulantes resgatados em uma balsa flutuante desembarcaram na Capitania dos Portos de Itajaí no domingo (18). A Marinha do Brasil anunciou a abertura de um inquérito administrativo para investigar as causas do acidente e determinar eventuais responsabilidades. A previsão é de que a investigação seja concluída em até 90 dias.

Em seu relato, Luiz Carlos descreveu o momento do naufrágio: “Eles pularam primeiro. A gente deixou para pular no finalzinho, quando estava afundando a embarcação. Foi muita luta para a gente sobreviver e conseguir pegar a boia. Não deu tempo de nada.”

Os outros quatro tripulantes resgatados, identificados como Domingos Pereira do Rosário, Zoel Teixeira Barros, Djalma dos Santos Silva, e Mario Gomes Soares também prestaram depoimento. Segundo informações da Marinha, eles foram encontrados “com vida e em bom estado de saúde, por volta das 22h”, durante a operação coordenada pelo Salvamar Sul.

“Estou à base de remédios”, diz esposa de paraibano que continua desaparecido – A esposa de Alisson dos Santos, natural de Lucena, Carine Magalhães Bezerra de Lima, disse que saudade continua grande.”A saudade está grande. Minha filha pergunta por ele, eu falo que ele está trabalhando, que ele vai voltar. Estou à base de remédio. Tá muito dolorido para mim e para toda a família dele, que é da Paraíba, a gente não dorme desde sexta-feira”, disse Carine.

Fonte: PB Agora