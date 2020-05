Prefeitura de João Pessoa convoca mais profissionais de saúde para atuarem no tratamento de infectados pela covid-19

A Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), por meio da Secretaria de Administração (Sead) e da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realiza o 3º chamamento do Processo Seletivo Simplificado do Edital nº 01/2020, publicado no Semanário Oficial Especial desta sexta-feira (29). Os selecionados reforçam os quadros da Prefeitura para o tratamento de pacientes com covid-19 em hospitais, Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s) e Unidades de Saúde da Família (USF’s).

A apresentação dos profissionais convocados deve acontecer até o dia 30 de maio, das 8h às 17h, na Diretoria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde da Secretária Municipal de Saúde, situado na Rua Julia Freire, s/n, bairro da Torre. O documento pode ser acessado através do link: http://www.joaopessoa.pb.gov.br/portal/wp-content/uploads/2020/05/2020_Ed_Especial_28-05.pdf .

O documento convoca para as vagas de assistente social, biomédico, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, técnico em laboratório de análise clínica, técnico em enfermagem, técnico em radiologia, agente administrativo, auxiliar de farmácia, porteiro, auxiliar de copa e cozinha, auxiliar de lavanderia, auxiliar de serviços gerais, cozinheiro e maqueiro.

Fonte: Secom/JP