Tensão pré lockdown: Campinenses lotam bancos, supermercados e centro da cidade

Os campinenses lotaram bancos, supermercados e Centro da cidade, na manhã desta sexta-feira (29), véspera do mini Lockdown que será realizado em Campina Grande até o dia 03 de junho. Apesar das restrições, as padarias, supermercados e banco (para pagamento do auxílio) permanecerão abertos, mas a população deve ficar atenta para os horários.

O aumento das restrições, anunciados pela Prefeitura Municipal, tem o objetivo de conter o avanço do número de infectados com o covid-19 e evitar o colapso na rede de saúde.

Três feriados foram antecipados na cidade para que a população permaneça em casa, com o comércio, transportes e serviços (com exceção dos essenciais) paralisados.

Os supermercados, padarias e similares funcionarão todos os dias até às 14h. Delivery no ramo alimentício será permitido.

Fonte: Paraíba Todo Dia

Imagem: whtasapp