Presidente do TSE, Alexandre de Moraes enfrenta problema com a urna ao votar em São Paulo

Presidente do TSE, Alexandre de Moraes enfrenta problema com a urna ao...

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, chegou para votar em uma escola particular do Jardim América, na zona oeste de São Paulo, por volta das 8h40 da manhã deste domingo (30). A urna da seção eleitoral do ministro apresentou problema e precisou ser reiniciada. O ministro ficou na fila e votou às 8h54.

Depois da votação, o ministro deve seguir para a Universidade Paulista (Unip), na zona sul da capital paulista, onde acompanhará o Teste de Integridade com biometria. No fim da manhã, Moraes retorna a Brasília e, às 14h30, concederá entrevista coletiva na sede do TSE.

Na sexta-feira (28), o ministro convidou os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para acompanhar a apuração dos votos na sede do TSE neste domingo (30). Além de Lira e Pacheco, que ainda não confirmaram presença, todos os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) foram convidados.

O presidente da corte eleitoral convidou, ainda, todos os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Até a última atualização, nove magistrados confirmaram que vão acompanhar a totalização dos votos na sede do TSE — não há confirmação apenas de Nunes Marques e André Mendonça, indicados pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) ao tribunal.

Fonte: R7

Imagem: Reprodução TV Record