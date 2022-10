Lula vence na Nova Zelândia, Coreia do Sul e Singapura e Bolsonaro ganha em Taiwan

By

Lula vence na Nova Zelândia, Coreia do Sul e Singapura e Bolsonaro...

Diversos países da Ásia e Oceania já encerraram a votação do segundo turno da eleição durante a madrugada e o começo da manhã deste domingo (30).

Veja abaixo o que indicam os resultados dos boletins de urna em alguns países e territórios em que as eleições já terminaram:

Nova Zelândia: Lula, 389 votos (70,34%); Jair Bolsonaro, 164 votos (29,66%);

Coreia do Sul: Lula, 126 votos (64,29%); Jair Bolsonaro, 70 votos (35,71%);

Singapura: Lula, 230 votos (63,71%); Jair Bolsonaro, 131 votos (36,29%);

Taiwan: Bolsonaro: 132 votos (56,65%); Lula: 101 votos (43,35%).

Juntos os eleitores aptos a votar nesses locais representam 0,002% do eleitorado total.

Eleitores que moram no exterior só podem votar para o cargo de presidente.

O resultado oficial da apuração no exterior, assim como no Brasil, será divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral somente após as 17h (horário de Brasília), quando termina a votação local.

Há 697 mil brasileiros inscritos para votar fora do país, ou seja, eles representam apenas uma pequena fração do total de votos, já que há ao todo 156,4 milhões de pessoas aptas a participar da eleição.

É importante ressaltar também que os boletins de urna mostram a votação individual em cada candidato e os votos que eles receberam naquela seção específica (não em todo o país), além dos votos para cada partido político, os votos nulos e os votos em branco.

Nova Zelândia

Lula: 389 (70,34%)

Jair Bolsonaro: 164 (29,66%)

7 dos 569 brasileiros que foram às urnas na Nova Zelândia votaram branco, enquanto outros 9 anularam. 1362 faltaram.

Os eleitores aptos a votar na Nova Zelândia representam 0,001% do eleitorado total neste segundo turno.

Em duas seções (1693 que é a mesma da 1692) as urnas não funcionaram e a votação foi feita de forma manual, segundo a embaixada, seguindo uma orientação do TSE.

As seções eleitorais na Nova Zelândia foram as primeiras no mundo a abrir e fechar na eleição brasileira. Há 2.951 eleitores inscritos e aptos a votar naquele país da Oceania.

Fonte: G1