PRF na Paraíba divulga balanço final da Operação Finados 2020

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou na última segunda-feira (2) a Operação Finados 2020. Durante a Operação, que se iniciou na sexta-feira (30), ocorreram 22 acidentes, 25 pessoas ficaram feridas, sendo 10 com ferimentos graves e um óbito foi registrado nas rodovias federais da Paraíba.

A PRF registrou um aumento no fluxo de veículos em virtude do feriado prolongado, principalmente na BR 230, rodovia que corta o estado do sertão ao litoral, e na BR 101, que liga a Paraíba aos estados vizinhos do Rio Grande do Norte e de Pernambuco.

As equipes operacionais foram distribuídas em rondas ostensivas, além da permanência em pontos estratégicos e críticos com o objetivo de redução de acidentes ao longo das rodovias federais. Os policiais fiscalizaram na totalidade 2.434 veículos e 2.539 pessoas com foco na orientação preventiva e alerta aos motoristas para o cumprimento das regras de trânsito.

Contudo, muitos condutores ainda insistiram em contrariar as leis de trânsito. Durante a Operação, 22 pessoas foram flagradas dirigindo sob efeito de álcool. Ao todo foram autuadas 1.037 infrações diversas, 102 veículos foram recolhidos aos pátios da PRF por irregularidades e 24 animais que estavam na pista foram manejados.

Entre as principais infrações de trânsito registradas estão a ausência de uso de capacete para condutores e passageiros, a falta de cinto de segurança também dos condutores e passageiros, ultrapassagens indevidas e não possuir carteira nacional de habilitação.

Em 2019, o feriado do dia 02 de novembro ocorreu durante o fim de semana. Portanto, não houve operação de feriado prolongado com dados comparativos em relação a este ano.

Criminalidade

As ações de combate ao crime também foram intensificadas durante o feriado prolongado. Foram detidas 17 pessoas na totalidade, através de fiscalizações realizadas pelas equipes operacionais. Foi apreendido um quilo de cloridrato de cocaína no sertão paraibano, recuperados dois veículos roubados, preso um indivíduo por apresentar carteira de habilitação falsa e também preso um homem com mandado de prisão em aberto por estelionato.

Brasil

Em todo o país foram registrados 858 acidentes de trânsito nas rodovias federais durante a Operação, sendo que 1.064 pessoas ficaram feridas e 86 pessoas vieram a óbito no local do acidente. Nesse período, a PRF flagrou 646 pessoas dirigindo sob efeito de álcool nas rodovias federais de todo o país.

Fonte: PRF/PB