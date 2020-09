Romero autoriza nova etapa de flexibilização do Plano de Convivência e Retomada de Atividades de Campina Grande

A partir desta quinta, estarão liberados eventos com até 300 pessoas ou 50% da capacidade do local, além dos museus

O prefeito Romero Rodrigues decidiu autorizar, na manhã desta quarta-feira, 16, uma nova etapa do Plano de Convivência e Retomada de Atividades de Campina Grande. A partir de amanhã, dia 17 de setembro, o limite de capacidade de público dos eventos passa de 100 para 300 pessoas, ou dos atuais 30% para 50% da capacidade do local. Museus também poderão retomar o funcionamento.

A decisão foi tomada por Romero Rodrigues após reunião técnica, por videoconferência, com os secretários municipais Filipe Reul (Saúde) e Rosália Lucas (Desenvolvimento Econômico). Romero renovou ser condição inarredável que os promotores de eventos e responsáveis pelos museus adotem as medidas sanitárias já definidas no Plano, há vários meses, para só então se capacitarem a retomar as atividades.

Para a nova medida, aliás, foram avaliados os pré-requisitos básicos já estabelecidos no cronograma do próprio Plano de Convivência: taxa de ocupação de leitos de UTI abaixo dos 40%, cumprimento de protocolos e estabilização da curva epidemiológica.

Em todos os quesitos, Campina Grande tem feito o dever de casa, segundo a avaliação dos secretários com base nos relatórios diários do Comitê Técnico de Monitoramento da Covid-19 no Município.

A cidade, desde o início do enfrentamento ao novo Coronavírus, desenvolveu um eficiente programa de prevenção e tratamento da doença e esteve sempre na vanguarda na Paraíba no tocante ao controle da doença.

