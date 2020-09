Comércios de João Pessoa, Campina Grande e mais 20 cidades fecham na próxima segunda-feira, Dia do Comerciário

Comemorado há mais de 50 anos, o Dia dos Comerciários permanece sendo feriado na Grande João Pessoa, Campina Grande e mais 20 cidades. Todo o comércio será fechado na próxima segunda-feira (21). Segundo o Sindicato dos Comerciários haverá fiscalização do Ministério do Trabalho e demais entidades nos locais e quem descumprir a decisão será multado pelos fiscais do Ministério do Trabalho.

O único estabelecimento do comércio que permanecerá aberto são as farmácias.

Esse direito é fruto do Acordo Coletivo de Trabalho (CCT), conquistado por meio de negociação entre a Fecomércio e as entidades de representação dos trabalhadores: Fetracom-PBRN, Seaac-PB e Sinecom.

Confira as cidade onde o comércio não funcionará no Dia do Comerciário: Alhandra, Baía da Traição, Bayeux, Caaporã, Cabedelo, Caldas Brandão, Capim, Campina Grande, Conde, Cruz do Espírito Santo, Cuité de Mamanguape, Gurinhém, Guarabira, Itabaiana, Jacaraú, João Pessoa, Juripiranga, Lucena, Mamanguape, Marcação, Mataraca, Mogeiro, Pedras de Fogo, Pilar, Pitimbu, Rio Tinto, Salgado de São Félix, São Miguel de Taipu, Santa Rita e Sobrado.

O Sindicato emitiu uma nota pública informando sobre o assunto. Confira:

Fonte: Da Redação com Ascom