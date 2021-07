Saiba quais deputados federais paraibanos votaram pelo aumento de quase R$ 4 bi no Fundão Eleitoral

A Câmara dos Deputados aprovou na tarde desta quinta-feira (15), o texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2022, praticamente, triplicando a previsão de dinheiro público que será utilizado para financiar campanha eleitoral no próximo ano no Brasil.

Com a aprovação do texto, por 278 votos a favor, 145 contra e 1 abstenção, o fundo eleitoral passa de R$ 2 bilhões para mais de R$ 5,7 bilhões, resultando em um aumento de R$ 3,7 bilhões para o chamado ‘fundão’.

Os deputados do PSL, PL, PP, PSD, MDB, PSDB, DEM, Solidariedade, Pros, PSC, PTB e Cidadania estavam orientados para votar SIM à proposta. Já os partidos PT, PSB, PDT, Podemos, PSOL, Novo, PV, Rede e a liderança da Oposição orientaram seus respectivos filiados a votar NÃO.

Os mesmos parlamentares que votaram pela aprovação da quase triplicação do fundo eleitoral votaram, consequentemente, pela projeção do reajuste de apenas R$ 47,00 (quarenta e sete reais) para o salário mínimo do povo brasileiro que deve ser de R$ 1147,00 (hum mil cento e quarenta e sete reais) no próximo ano.

A LDO traz ainda, para 2022, a previsão de um déficit de R$ 170,47 bilhões para os orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União.

Bancada paraibana

Dos 12 deputados que compõem a bancada parlamentar federal na Câmara, em Brasília, apenas dois votaram não, sete votaram sim e, três não registraram voto. Confira:

Frei Anastacio (PT-PB) – NÃO

Gervásio Maia (PSB-PB) – NÃO

Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) – SIM

Efraim Filho (DEM-PB) – SIM

Hugo Motta (Republicanos-PB) – SIM

Julian Lemos (PSL-PB) – SIM

Leonardo Gadelha (PSC-PB) – SIM

Rafafá (PSDB-PB) – SIM

Wilson Santiago (PTB-PB) – SIM

Damião Feliciano (PDT-PB) – SEM VOTO

Edna Henrique (PSDB-PB) – SEM VOTO

Wellington Roberto (PL-PB) – SEM VOTO

Fonte: Paraíba Rádio Blog