Covid-19: Média móvel de mortes é a menor desde março; Rio de Janeiro têm maior taxa de letalidade do País (5,8%)

O Brasil registrou mais 57.736 casos e 1.556 óbitos por Covid-19, nesta quarta-feira (14), de acordo com o mais recente balanço do Ministério da Saúde. Desde o início da pandemia, cerca de 19,2 milhões de brasileiros foram infectados pelo novo coronavírus. O número de pessoas que morreram pela doença no País é de 537.394.

Nesta quarta, a média móvel de mortes, que leva em conta os óbitos dos últimos sete dias, fechou em 1.265 mortes, menor índice desde o dia 2 de março. Embora não seja o estado com mais vítimas fatais, o Rio de Janeiro possui a maior taxa de letalidade entre as 27 unidades da federação: 5,79%. O índice é quase três pontos percentuais acima da média nacional, que é de 2,8%.

A nível municipal, a cidade de São Luiz do Paraitinga (SP) registra a maior letalidade da Covid-19 do País: 28,95%. Na sequência, vêm Boa Vista do Gurupi (MA), com 26,67%; Miravânia (MG), com 20%; Calmon (SC), que registra 15,79%; e Ribeirão (PE), cujo índice é de 15,77%.

Entre os municípios com as menores taxas de letalidade do Brasil, vários têm esse índice cravado em 0%, pois não confirmaram nenhum óbito pela doença até o momento. Entre eles, estão Aricanduva (MG), Bodó (RN), Estrela do Indaiá (MG), Flor do Sertão (SC) e Guarani de Goiás (GO).

Segundo o Ministério da Saúde, 17.858.633 brasileiros se recuperaram da Covid-19. Outros 813.702 estão em acompanhamento. Os números têm como base o repasse de dados das secretarias estaduais de saúde ao órgão. Acesse as informações sobre a Covid-19 no seu estado e município em brasil61.com/painelcovid.

