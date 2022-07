Servidores de Campina mantêm greve e farão assembleia deliberativa na próxima terça-feira, 26

By

Segue firme a greve geral dos servidores de Campina Grande, conforme deliberação da categoria após assembleia realizada na manhã desta quinta-feira, 21, no Clube do Sintab. A decisão aconteceu porque ainda não há projeto de lei que especifique como será feito o reajuste da data-base, se este observará por exemplo, o valor retroativo a maio, mês da data-base, nova assembleia foi convocada para a próxima terça-feira, 26, às 09h, desta vez, na Câmara de Vereadores da cidade.

Conforme reforçou o presidente do Sintab, Giovanni Freire, a assembleia da próxima terça é deliberativa.

“O governo apresentou no documento o que já tinha anunciado, reajuste de 5%. Sendo assim, a categoria vai estar presente em uma assembleia deliberativa na Câmara Municipal, aguardando que o projeto de lei do reajuste chegue à Câmara, seja votado e aprovado, para no final a gente poder deliberar sobre o reajuste. A categoria aguarda o projeto também porque não ficou claro no documento enviado para o Sindicato e apreciação dos servidores se há inclusive o retroativo a maio e esse projeto de lei, que ainda não chegou à Câmara é o que vai garantir o mês de maio que é a data-base dos servidores”, detalhou.

Os servidores públicos do município de Campina Grande estão em greve desde o dia 06 de junho, lutando pelo cumprimento de direitos básicos que estão sendo negados pela gestão, como o próprio reajuste da Data-Base, descumprido há 4 anos; melhores condições de trabalho, já que as atualmente enfrentadas colocam em risco profissionais e usuários do serviço público e o cumprimento dos Planos de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR).