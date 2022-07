Quero mudar a minha vida”, diz menina torturada por madrasta na PB Vítima tem 14 anos e foi acolhida por parentes após prisão da suspeita

By

A adolescente vítima de agressões e tortura, em João Pessoa, conversou com a reportagem da TV Tambaú/SBT, na manhã desta terça-feira (19). A menina de 14 anos declarou que sofria violência da madrasta há mais de um ano e tinha medo de denunciar. A mulher suspeita de utilizar um serrote e madeira com pregos para agredir a adolescente foi presa em flagrante.

Em audiência de custódia, a Justiça decidiu pela manutenção da prisão e encaminhou a detida para a Penitenciária Maria Júlia Maranhão.

Após denúncia de vizinhos e prisão da madrasta, a vítima foi abrigada por um familiar. A menina é monitorada pelo Conselho Tutelar, que deve enviar o caso ao Ministério Público.

Em conversa com a repórter Pollyana Sorrentino, a menina confessou a falta de afeto e o desejo de acolhimento.

“Eu quero ficar com uma pessoa que cuide de mim e me respeite. Quero mudar a minha vida” O pai da menina cumpre pena em regime aberto, com uso de tornozeleira eletrônica. Contra ele pesa uma medida protetiva solicitada pela mulher.

Em entrevista à imprensa, a delegada Amim Oliveira, titular da Delegacia da Mulher, mencionou como ocorriam as agressões.

“Os golpes eram direcionados à cabeça da vítima. A menina tem vários ferimentos nos braços e cabeça. A jovem também relatou que sofre as agressões desde o mês de fevereiro, quando passou a ficar só com a mulher dentro de casa”.

Fonte: T5