Após vários anos, eleição para presidência da FIEP-PB terá chapa de oposição

By

Um grupo de empresários decidiu concorrer ao comando da Federação das Indústrias da Paraíba (Fiep) com o atual presidente da entidade, Francisco Benevides Gadelha (Buega), que está no poder há 27 anos. A chapa de oposição foi registrada nesta quarta-feira (20) e será encabeçada pelo empresário Manoel Gonçalves dos Santos Neto, representante do setor de minerais.

O empresário Helder Campos, presidente do Sinduscon, será o candidato da oposição a vice-presidente regional em Campina Grande, enquanto Wagner Antônio Alexandre disputará a vaga de vice-presidente regional em João Pessoa.

O atual presidente e candidato à reeleição, Francisco Benevides Gadelha, Buega Gaelha, está no comando da FIEP desde 1995 no comando. A eleição interna da entidade foi antecipada pela Diretoria para 30 de setembro.

O empresário Magno Rossi, diretor do grupo Coteminas na Paraíba, ficou como 1º tesoureiro na chapa oposicionista.

Depois de um logo período sem disputas, as eleições da entidade representativa do setor industrial paraibano, que deverão ocorrer no próximo dia 30 de setembro, terão duas chapas concorrendo.

Fonte: Paraíba Debate