Sesuma intensifica operação Cidade Limpa nos bairros e distritos de Campina

Com a redução do volume de chuvas, nas últimas semanas, a Secretaria de Serviços Urbanos vem intensificando as ações da operação Cidade Limpa, nos bairros e nos distritos de Campina Grande. As ações incluem serviços de capinação, poda de árvores, varrição de ruas e limpeza de terrenos baldios.

Nos últimos dias, a operação tem se concentrado no complexo Aluízio Campos, para onde foram deslocados equipamentos, máquinas e boa parte da equipe de limpeza urbana da Sesuma. De acordo com o secretário Geraldo Nobre Cavalcante, no período de inverno é natural o crescimento e surgimento de vegetação em algumas áreas da cidade, principalmente em terrenos, praças e meio-fio. “Em função disso, foi elaborado um cronograma de trabalho, de forma a atender todos os bairros e distritos da cidade, com esse trabalho de limpeza”, disse.

Os trabalhos foram iniciados no Complexo Aluízio Campos, segundo Geraldo Nobre, por se tratar de um bairro muito populoso e com muitas áreas abertas. “O prefeito Bruno Cunha Lima tem feito várias inspeções pela cidade e, tão logo identifica alguns setores com mais urgência da presença de nossa equipe, imediatamente nos comunica e entramos em ação”, explicou.

Geraldo Nobre acrescentou que existe também uma equipe da Sesuma, que circula pela cidade observando os pontos que exigem urgência, para onde são enviados os agentes de limpeza. Quando há necessidade, são usados também equipamentos como pás mecânicas, tratores e motoniveladoras, para auxiliar nos serviços.

A população também pode solicitar a presença das equipes da Sesuma, nos bairros e distritos. Por meio dos telefones (83) 3310-6115 ou 3310 6125, é possível solicitar os serviços de limpeza urbana. Já por meio do (83) 3310-6127, a população aciona o Departamento de Manutenção, responsável pela malha viária, galerias e alguns equipamentos públicos, tais como feiras livres e mercados públicos. Os serviços funcionam de domingo a domingo.

Além da operação Cidade Limpa, Campina Grande conta com um eficiente serviço de coleta domiciliar de lixo, que funciona de segunda a sábado, sendo que cada bairro e distritos, são atendidos três vezes por semana. E, ainda, com a limpeza permanente de terrenos baldios, que ainda são usados para depósito de lixo.

“Nós orientamos a população para que não jogue lixo nos canteiros das ruas, nem em terrenos baldios, uma vez que a coleta domiciliar é feita regularmente, dia sim e dia não, em todos os bairros. Mesmo assim, ainda é comum as pessoas jogarem detritos nos terrenos e canteiros. Para isso, nós mantemos uma equipe específica para esse trabalho de limpeza desses locais”, assegurou Nobre.

O secretário alerta que, além do impacto ambiental e os riscos à saúde da população, esse tipo de ação causa prejuízos aos cofres públicos. “Na maioria das vezes, essa limpeza precisa da utilização de máquinas, que precisam de combustível e manutenção. Ou seja, é dinheiro gasto em um trabalho que não seria necessário, caso a população fizesse sua parte”, completa Geraldo Nobre.

Fonte: Codecom