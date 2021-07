Presidente Jair Bolsonaro recebeu alta neste domingo (18), pela manh

By

O presidente Jair Bolsonaro recebeu alta do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, neste domingo (18). Segundo nota assinada pela equipe médica, o presidente estava internado desde o dia 14 de julho para tratar um quadro de obstrução intestinal.

A condição é causada quando a comida digerida é impedida de passar normalmente pelo intestino. Segundo o coloproctologista e cirurgião geral, Marcos Tavares, uma das causas mais comuns da obstrução intestinal é quando o paciente já foi submetido a algum tipo de cirurgia no abdômen. Esse é o caso do presidente Bolsonaro, que precisou realizar cirurgia após sofrer um atentado durante a campanha eleitoral de 2018.

Entre os principais sintomas, destacam-se diarreia, falta ou diminuição de apetite, náuseas e vômitos, gases, dor e inchaço abdominal e febre alta (em casos graves). O tratamento é feito com uso de medicamentos para dor e náuseas. Em alguns casos, pode ser preciso realizar uma cirurgia.

De acordo com comunicado do hospital, Bolsonaro seguirá com acompanhamento ambulatorial pela equipe médica assistente.

Fonte: Brasil 61