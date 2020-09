Sine Municipal oferece 65 vagas nesta quinta-feira

O Sine Municipal de Campina Grande, oferece nesta quinta-feira (24), 65 oportunidades de trabalho, as vagas vão estar no sistema até o seu preenchimento. O Sine está localizado no prédio do Museu Vivo da Ciência e aberto ao público de segunda a sexta, de 8h às 12h..

Uma indústria de calçados de Campina Grande está com 20 vagas para Auxiliar de Linha de Produção. É necessário ter Ensino Médio Completo, experiência de 6 meses comprovado na carteira de trabalho em costura e silk. Os interessados devem comparecer ao nosso SINE Municipal com: Identidade; CPF; Carteira de trabalho; e Currículo atualizado.

As demais vagas são para: Agente de Microcrédito (Queimadas); Auxiliar de Manutenção Predial; Auxiliar Técnico de Mecânica e Elétrica; Babá; Chapeiro; Cozinheiro de Serviço Doméstico; Eletrotécnico; Empregada Doméstica; uma vaga para Marceneiro (Ensino Médio) duas vagas para Marceneiro (escolaridade não exigida); Mecânico de Automóvel à Diesel; Mecânico de Bicicletas; Motorista Rodotrem;

Montador de Móveis MDF e Inox (chapa); Montador de Móveis de Madeira; Pintor de Estruturas Metálicas; Vendedor Pracista; Pasteleiro; Torneiro Mecânico; Costureira de Máquina Industrial; Costureira em Geral; Instalador de Sistema de Alarme; Mecânico Operador de Máquina para Panificação; Empregada Doméstica; Vendedor Pracista; Operador de Máquina Copiadora; Churrasqueiro; Forneiro de padaria; Auxiliar de Faturamento; Chefe de Depósito – encarregado de depósito; Inspetor de Qualidade; Mecânico de Automóvel; Soldador; e Auxiliar de Lavanderia (pessoa com deficiência).

Fonte: Codecom