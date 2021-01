Sine Municipal oferece mais de 40 novas vagas de emprego

A Prefeitura de Campina Grande, por meio do Sine Municipal, oferece nesta quinta-feira (28), 48 novas vagas de trabalho formal. Os interessados devem procurar o órgão, localizado no prédio do Museu Vivo da Ciência, na Rua Santa Clara, em frente ao Parque do Açude Novo e próximo ao Terminal de Integração, das 8h ao meio-dia.

Estão à disposição dos trabalhadores as seguintes vagas: Açougueiro; Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria; Atendente de Farmácia – Balconista (para pessoas com deficiência); Atendente de Padaria; Auxiliar de Padeiro; Balconista;

Cabeleireiro(A); Costureira de Máquinas Industriais; Empregado Doméstico nos Serviços Gerais; Estoquista; Faturista; Jardineiro; Lavador de Automóveis; Mecânico em Geral; Mecânico de Automóvel; Motorista Carreteiro; Pasteleiro; Professor de Ensino Fundamental (1ª a 4ª séries); Técnico em Eletromecânica; Torneiro Mecânico, Vendedor Interno e Vendedor Pracista (15 vagas).

O atendimento no Sine Municipal é feito de segunda a sexta-feira, obedecendo a todos os protocolos de segurança, tanto para os colaboradores, como para os trabalhadores. Sendo exigido o uso de máscara, o distanciamento e a utilização de álcool em gel. Diariamente são distribuídas 120 senhas.

Os trabalhadores interessados nas vagas oferecidas, devem apresentar os seguintes documentos: Identidade, CPF, Carteira de Trabalho e Currículo atualizado. Todas as vagas disponíveis exigem experiência de seis meses comprovados na Carteira de Trabalho. Informações pelo telefone 3343.1486

Fone: Codecom