Site do Procon de Campina Grande disponibiliza protocolos para reabertura de serviços e atividades

Site do Procon de Campina Grande disponibiliza protocolos para reabertura de serviços...

Está disponível no site do Procon de Campina Grande alguns protocolos, produzidos pelo Sebrae, destinados a vários setores da economia. O objetivo do material é possibilitar a reabertura dos serviços e atividades econômicas de forma segura, em tempos de pandemia da Covid-19. Segue a relação dos segmentos e seus respectivos links.

Protocolo Bares Lanchonetes e Restauranteshttps://procon. campinagrande.pb.gov.br/ protocolo-bares-lanchonetes-e- restaurantes/

Protocolo para Panificadoras e Confeitariashttps://procon. campinagrande.pb.gov.br/ protocolo-para-panificadoras- e-confeitarias/

Protocolo para Feiras livreshttps://procon. campinagrande.pb.gov.br/ protocolo-para-feiras-livres/ ‎

Protocolo para Mercearias, Minimercados e Supermercadoshttps://procon. campinagrande.pb.gov.br/ protocolo-para-mercearias- minimercados-e-supermercados/

Protocolo para Serviços de Deliveryhttps://procon. campinagrande.pb.gov.br/ protocolo-para-servicos-de- delivery/

Protocolo para Lojas de Rua e Lojas de Shoppinghttps://procon. campinagrande.pb.gov.br/ protocolo-para-lojas-de-rua-e- lojas-de-shopping/

Protocolo Clínicas de Saúdehttps://procon. campinagrande.pb.gov.br/ protocolo-clinicas-de-saude/

Protocolo Indústria da Construçãohttps://procon. campinagrande.pb.gov.br/ protocolo-industria-da- construcao/

Protocolo da Indústria do Mobiliáriohttps://procon. campinagrande.pb.gov.br/ protocolo-da-industria-do- mobiliario/

Protocolo para Lojas de Materiais de Construçãohttps://procon. campinagrande.pb.gov.br/ protocolo-para-lojas-de- materiais-de-construcao/

Protocolo para Oficinas Mecânicashttps://procon. campinagrande.pb.gov.br/ procolo-para-oficinas- mecanicas/

Protocolo para Lojas de Móveishttps://procon. campinagrande.pb.gov.br/ protocolo-para-lojas-de- moveis/

Protocolo para o Mercado da Modahttps://procon. campinagrande.pb.gov.br/ protocolo-para-o-mercado-da- moda/

Protocolo para Academias de Ginásticahttps://procon. campinagrande.pb.gov.br/ protocolo-para-academias-de- ginastica/

Protocolo para Pet Shophttps://procon. campinagrande.pb.gov.br/ protocolo-para-pet-shop/

Protocolo para Turismo em Áreas Naturaishttps://procon. campinagrande.pb.gov.br/ protocolo-para-turismo-em- areas-naturais/

Protocolo para Meios de Hospedagemhttps://procon. campinagrande.pb.gov.br/ protocolo-para-meios-de- hospedagem/

Fonte: Codecom