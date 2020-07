Téo José é liberado para narrar Flamengo e Fluminense no SBT

Rio – O SBT conseguiu a liberação de Téo José, da Fox Sports, para fazer a narração da partida de volta entre Flamengo e Fluminense, na decisão do Campeonato Carioca, na próxima quarta-feira. Após dois dias intensos com as tratativas, que chegou a envolver até o escritório da Disney em Buenos Aires, a emissora liberou o profissional. As informações são da coluna do Flávio Rico.

Téo José trabalhou pela emissora paulista por seis anos, e por isso, foi o nome mais cotado para assumir o posto. O narrador já está a caminho do Rio de Janeiro para se preparar para a partida.

Além dele, o SBT também tenta negociar com outros nomes para compor a equipe de transmissão. Zico e Rivelino, ex-jogadores com história pelos clubes, são os nomes mais cotados para participar da partida.

Desde 2002 afastado do futebol, o SBT anunciou oficialmente neste sábado a compra dos direitos de transmissão para exibir a segunda partida da final do Campeonato Carioca.

Fonte: O Dia