Sousa completa 168 anos de emancipação política neste domingo com diversas ações viabilizadas pela gestão municipal

Para celebrar os 168 anos de emancipação política de Sousa, comemorado neste domingo 10/07, o município de Sousa tem muito o que comemorar. Na oportunidade, estiveram presentes aos eventos realizados pela gestão municipal, o prefeito Fábio Tyrone, vice-prefeito Zenildo Oliveira, ex-prefeito João Estrela; secretário de Estado da Educação, Cláudio Furtado; presidente da Câmara Municipal de Sousa, Radamés Estrela, demais vereadores, secretários, auxiliares da gestão e população.

Logo cedo, aconteceu a entrega de pães através de Programa Pão na Mesa, que a partir de agora a comunidade Rural Cadeado passa a ser beneficiada com a expansão do Programa.

A programação segue com esporte, com a realização da Maratona Arena Fitness, com prova realizada em ruas do entorno do centro da cidade. Com o momento religioso, aconteceu a Missa em ação de Graças no Santuário do Bom Eucarístico Aparecido de Sousa.

Ao som da Banda 13 de Maio, foi realizada a Cerimônia do Hasteamento dos Pavilhões em frente ao Paço Municipal.

Ainda pela manhã, a programação consistiu com a nomeação de professores aprovados em concurso público, em entrega de aparelhos auditivos aos pacientes da Otoclínica Municipal, entrega de alevinos, entrega de chegues aos empreendedores beneficiados pelo Programa Fazer Negócio, entrega de kits enxoval, entrega de ajudas sociais e uniforme aos mototaxistas, entrega de alimentos, entrega de ajudas sociais às pessoas em vulnerabilidade social através do Programa Café Solidário.

A gestão municipal ainda beneficiou diversas secretarias. A Superintendência de Transporte e Trânsito de Sousa (STTRANS) foi beneficiada com um veículo para implementar o trabalho que já é desenvolvido. A Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento também recebeu um automóvel para o trabalho do dia a dia da pasta. Já para a Educação, foram entregues dois automóveis, inclusive um ônibus com capacidade de até 59 estudante e com acessibilidade.

Fonte: Radar do Sertão