By

Festa verde-amarela na Baía de Enoshima, na capital do Japão: as iatistas Kahena Kunze e Martine Grael conquistaram a terceira medalha de ouro para o Brasil no barco a vela classe 49-FX.

A dupla repete o feito das Olimpíadas do Rio, quando subiram ao lugar mais alto do pódio pela primeira vez.

Nas comemorações, dizem já sonhar com o tri, nos próximos Jogos, em Paris.

Fonte: Brasil 61