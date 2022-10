TRE estima divulgar o resultado das Eleições na Paraíba em menos de duas horas após fechamento das urnas

A apuração dos votos este ano deve ser bastante célere. A expectativa é que apenas duas horas após o fechamento das urnas, o resultado final das eleições no estado já esteja contabilizado. “A perspectiva do nosso planejamento de fazer a divulgação dos nosso resultados é até as 19h”, confirmou o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), desembargador Leandro dos Santos.

Este ano o TSE determinou que todas as urnas no país estarão encerrando as atividades às 17h, seguindo o horário de Brasília e não a hora local de estados com fuso diferenciado. Com isso, a expectativa é que 100% dos votos estejam apurados mais cedo do que em pleitos anteriores. Em outras eleições era necessário esperar o Acre encerrar a sua votação, cujo horário é duas horas a menos do que o de Brasília.

Este ano, os eleitores escolherão presidente, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais. Os resultados das eleições gerais de 2022 poderão ser acessados pelo site Resultados do TSE ou por aplicativo para dispositivos móveis.