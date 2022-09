Semana inicia com 45 oportunidades novas e remanescentes em Campina Grande

A última semana de setembro inicia com 45 oportunidades de trabalho novas e remanescentes, por meio do Sine Municipal. A maioria das vagas é para o setor de construção civil e exige experiência do candidato.

Os interessados nas oportunidades disponíveis podem procurar o Sine-CG presencialmente apresentando os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência e carteira de trabalho. Vale salientar que o banco de talentos do Sine está aberto para captar trabalhadores e disponibilizar os currículos às empresas que procuram o serviço semanalmente.

Todas as oportunidades podem ser acessadas online, através do perfil oficial no Instagram @sinemunicipalcg, com os links na bio para: Novo Cadastro e/ou Atualização Cadastral: //forms.gle/ h8yVfRj2eCNurJij6, e Cadastro de Currículo Online: //forms.gle/ ehtTJHd2zXovA1Pu5. É importante que os campos sejam completamente preenchidos, com todas as informações solicitadas no formulário.

O Sine-CG atende presencialmente de segunda a quinta-feira, das 7h às 17h. Na sexta-feira o horário é de 7h às 13h, no seguinte endereço: Rua Santa Claro, S\N, Centro – próximo ao terminal de integração de passageiros.

Estão à disposição dos trabalhadores em Campina Grande as seguintes vagas:

Administrador de patrimônio (ensino superior completo em Administração de empresas e\ou áreas afins + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Administrador financeiro (ensino superior completo em Ciências contábeis e\ou áreas afins + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Ajudante de farmácia (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Analista de marketing (ensino superior em marketing e\ou áreas afins + 6 meses de experiência comprovada) 1 vaga

Analista de negócios (ensino superior completo em Administração de empresas e\ou áreas afins + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Analista de planejamento e orçamento (ensino superior completo em Administração de empresas\ Engenharia de produção e\ou áreas afins + 6 meses de experiência na função) 2 vagas

Analista de recursos humanos (ensino superior completo em Recursos Humanos, administração, psicologia e\ou áreas afins + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Assistente administrativo (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 4 vagas

Atendente balconista (ensino médio completo + 6 meses de experiência) 2 vagas

Auxiliar de confeiteiro (ensino fundamental incompleto + 6 meses de experiência) 1 vaga

Auxiliar de lavanderia (ensino fundamental incompleto + 6 meses de experiência) 1 vaga

Auxiliar de limpeza (ensino fundamental incompleto + 6 meses de experiência) 1 vaga

Auxiliar de pessoal (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência) 1 vaga

Auxiliar financeiro (ensino médio completo + 6 meses de experiência) 1 vaga

Chapeiro (ensino fundamental incompleto + 6 meses de experiência) 1 vaga

Comprador (ensino superior completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Consultor(a) de vendas (ensino superior completo em administração e\ou áreas afins + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Coordenador administrativo (ensino superior completo em turismo\hotelaria e\ou áreas afins + 6 meses de experiência) 1 vaga

Coordenação de RH (ensino superior completo em Recursos Humanos, Psicologia, Administração e\ou áreas afins + pós-graduação na área + 6 meses de experiência em gestão + domínio do pacote office + inglês intermediário) 1 vaga

Cozinheiro de restaurante (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 2 vagas

Cuidador de idosos (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Empregado doméstico arrumador (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 2 vagas

Engenheiro de produção (ensino superior completo em Engenharia de produção + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Entrevistador de campo (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Jardineiro (ensino fundamental incompleto + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Mecânico de bicicletas (ensino fundamental incompleto + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Operador de caixa (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 2 vagas

Operador de carregadeira (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Operador de empilhadeira (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 2 vaga

Promotor de vendas (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Recepcionista atendente (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Salgadeiro (ensino fundamental incompleto + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Subgerente de hotel (ensino superior completo em administração, turismo e\ou áreas afins + 6 meses de experiência) 1 vaga

Supervisor de atendimento ao cliente (ensino superior completo em administração, e\ou áreas afins + 6 meses de experiência) 1 vaga

Técnico de refrigeração e instalação (ensino técnico completo em refrigeração + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Vendedor interno (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Fonte: Ascom