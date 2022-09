By

Pollyana tem derrota no Tribunal de Contas

Depois de Ricardo Coutinho (PT), outra candidatura ao Senado na Paraíba enfrenta problemas com a lei. Pollyanna Dutra (PSB) recebeu parecer contrário ao recurso em que pedia revisão da rejeição de suas contas pelo TCE.

Ao adiantar o voto, o relator do caso, Arnóbio Alves, manteve o entendimento de irregularidade em um convênio com o Ministério do Turismo referente à época em Pollyanna que era perfeita de Pombal. O julgamento foi paralisado após pedido de vistas e deve ser retomado na próxima semana.

À época foi imputado a ela débito de R$ 732 mil.

Pollyanna e Ricardo Coutinho brigam pela posição de “candidato de Lula” na Paraíba. Coutinho concorre sub judice após ter o registro de candidatura negado pelo Tribunal Regional Eleitoral do estado (TRE-PB) e aguarda análise de recurso.

Fonte: O Antagonista