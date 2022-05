Reservatório de água se rompe e deixa feridos e casas destruídas em Pocinhos

By

Moradores de Pocinhos, no Agreste paraibano, foram surpreendidos com o rompimento de um reservatório de água na manhã desta quarta-feira (25). Quatro casas foram levadas pela força da água e pelo menos quatro pessoas ficaram feridas durante o estouro, com idades entre 17 e 56 anos. Elas foram socorridas para o Hospital de Trauma de Campina, onde passam por exames, mas conscientes.

Com as chuvas registradas no município, desde a madrugada a barreira apresentava sinais de sangramento e alguns moradores já haviam começado a se deslocar para outros locais. O secretário de Infraestrutura da cidade afirmou que a prefeitura está acompanhando a situação.