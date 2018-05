UFCG abre três vagas para professores substitutos em Campina Grande e Sumé

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) anuncia a abertura, no próximo dia 21, de inscrições para processos seletivos simplificados em Campina Grande e Sumé.

Campina Grande

O processo seletivo do campus sede é para contratação de professores substitutos para a Unidade Acadêmica de Letras do Centro de Humanidades (CH). São oferecidas duas vagas, sendo uma na área de Literaturas de Expressão Portuguesa e Teorias Literárias e outra na área de Língua Francesa. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e o vencimento básico, R$ 3.121,76. As inscrições serão efetuadas até 25 de maio na Secretaria da Unidade Acadêmica de Letras, das 8h às 12h e das 14h às 16h. A taxa custará R$ 65.

Veja aqui o edital.

Sumé

Já o Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido (CDSA) da UFCG, campus Sumé, vai abrir vaga para professor substituto na área de Artes Cênicas. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e a titulação mínima exigida é Licenciatura em Teatro ou em Educação Artística com habilitação em Artes Cênicas ou licenciaturas em áreas afins. As inscrições para o processo seletivo serão realizadas no Protocolo Setorial do CDSA, também até 25 deste mês, das 8h às 12h e das 14h às 18h. A taxa de inscrição custará R$ 60.

Fonte: Ascom