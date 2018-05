ANA abre vaga com salário de até R$ 4,8 mil

A Agência Nacional das Águas (ANA) está selecionando pesquisadores para o projeto “Aperfeiçoamento de Ferramentas Estaduais de Gestão de Recursos Hídricos no Âmbito do Progestão”. Uma das seis vagas disponíveis é para trabalhar em João Pessoa, na Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba (Aesa).

De acordo com o edital, serão concedidas bolsas e auxílio financeiro a pesquisador. Cinco para assistente de pesquisa III, no valor de R$ 3.100, e uma para pesquisador de campoII, R$ 4.800. O edital está disponível no site do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) no endereço ipea.gov.br e as inscrições devem ser feitas até o dia 24 deste mês.

Para a vaga em João Pessoa o candidato precisa possuir título de mestrado em pelo menos uma das seguintes áreas: planejamento estratégico; gestão de projetos, planos e programas; ou gestão de recursos hídricos. Outros pré-requisitos são ter experiência na elaboração de textos acadêmicos, artigos científicos e relatórios de pesquisa e ter experiência comprovada em ferramentas de gestão por meio de softwares livres.

Fonte: MaisPB