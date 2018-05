UFCG seleciona professores em Sousa e Sumé

Estão sendo ofertadas quatro vagas nas áreas de Filosofia, Serviço Social e Música

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) lançou mais três editais de Processo Seletivo Simplificado para contratação de professores substitutos. Desta vez, a demanda é para os campi de Sousa e Sumé, com uma vaga na área de Filosofia mais duas de Serviço Social para o primeiro e uma vaga de Música (Educação Musical) para o campus do Cariri. As inscrições serão realizadas neste mês de maio, com diferentes calendários de seleção.

Para concorrer à vaga de Filosofia, é necessário ser graduado na área, com mestrado equivalente ou em áreas afins. Para as vagas de Serviço Social, é preciso ter graduação na área, com mestrado na mesma área ou afins. As inscrições custam R$ 75 e serão realizadas entre os dias 14 e 18 de maio, no Protocolo Setorial do Centro de Ciências Jurídicas e Sociais (CCJS), campus de Sousa, no horário das 8h ás 12h e das 14h às 17h.

Já para a vaga de Música (Educação Musical), o candidato precisa ter licenciatura em Música ou Educação Artística com habilitação em Música. As inscrições custam R$ 60 e serão realizadas entre os dias 21 e 25 de maio, no Protocolo Setorial do Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido (CDSA), campus de Sumé, no horário das 8h ás 12h e das 14h às 18h.

Os selecionados ingressarão como professores assistentes, em Sousa, e auxiliar, em Sumé, cumprindo um regime de trabalho de 40 horas semanais. Os vencimentos básicos atualizados são R$ 3.121,76.

Confira os editais:

Campus Sousa – Edital CCJS N° 8 – Filosofia

Campus Sousa – Edital CCJS N° 7 – Serviço Social

Campus Sumé – Edital CDSA N° 9 – Música

Fonte: Ascom